بطولة إيطاليا: ميلان يتعاقد مع الإكوادوري إستوبينيان قادما من برايتون

الرياص - اسماء السيد - روما : تعاقد نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم مع المدافع الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان قادما من برايتون الإنكليزي بعقد يمتد لخمسة أعوام، وفقا لما أعلنه النادي اللومباردي الخميس.

وقال بطل أوروبا سبع مرات في بيان له "يسرّ نادي ميلان إعلان انضمام بيرفيس إستوبينيان إلى الفريق بصفة دائمة قادما من برايتون، وقد وقع على عقد حتى 30 حزيران/يونيو 2030".

وقدّرت صحافة مختصة أن قيمة الصفقة تبلغ بين 17 و20 مليون يورو (بين 20 و23.5 مليون دولار أميركي).

والتحق الظهير الأيسر البالغ 27 عاما ببرايتون في 2022، حيث خاض 104 مباريات في جميع المسابقات سجّل خلالها خمسة أهداف.

كما سبق له الدفاع عن عدة أندية إسبانية بينها أوساسونا وفياريال، علما أنه بدأ مسيرته في إيطاليا من بوابة أودينيزي لكنه لم يشارك مع الفريق الأول في أي مباراة رسمية.

ويأتي التعاقد مع الإكوادوري (48 مباراة دولية وخمسة أهداف) في إطار تعويض الدولي الفرنسي تيو هرنانديز الذي رحل عن صفوف ميلان في بداية تموز/يوليو، بعد ستة مواسم قضاها داخل أسوار "سان سيرو"، والتحق بالهلال السعودي.

ويُعتبر إستوبينيان ثالث صفقة يُبرمها "روسونيري" بعد المخضرم الكراوتي لوكا مودريتش قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، إضافة إلى لاعب الوسط سامويلي ريتشي قادما من تورينو مقابل أكثر من 23 مليون يورو.