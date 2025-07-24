شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم، الكثير من الأخبار والأحداث الهامة، على رأسها شرط فيريرا لاستمرار أحمد فتوح مع الزمالك، طلب ريبيرو خوض وديتين للأهلى بالقاهرة.

طلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز مباراتين وديتين بعد العودة إلى القاهرة ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم المقبل حيث يطمع المدرب الأسباني إلى التعرّف أكثر عن لاعبي الفريق ومعرفة قدراتهم الفنية قبل الموسم الجديد.

شرط فيريرا لاستمرار أحمد فتوح مع الزمالك

اشترط البرتغالى يانيك فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك التزام أحمد فتوح، وعدم إثارة الأزمات بالفريق، حتى يستمر مع الأبيض فى الموسم الجديد.

إلغاء مباراة وادى دجلة مع كهرباء الإسماعيلية الودية

قرر مسئولو نادى كهرباء الإسماعيلية، إلغاء ودية وادى دجلة التي كان مقرر لها اليوم الخميس، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه 8 أغسطس المقبل.



شباب الطائرة يهزم تونس ببطولة العالم بأوزبكستان

فاز منتخب شباب الكرة الطائرة ، بقيادة مديره الفني هاني مصيلحي، علي نظيره التونسي بنتيجة 3-0 في أول مواجهاته بمنافسات بطولة العالم بأوزبكستان والتي تستمر حتي 4 أغسطس المقبل .

عمرو السولية يظهر اليوم فى مران سيراميكا لأول مرة بعد انتقاله من الأهلى

يخوض عمرو السولية لاعب نادى سيراميكا، مرانه الأول رفقة الفريق بعد انتقاله بشكل رسمي للنادى، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلى بنهاية الموسم الماضى.

أزمة الأهلى وعجز مليون جنيه.. سر الاستقالة المسببة لثنائى مجلس تنس الطاولة

شهدت الساعات الماضية، تقدم الثنائى محمود أباظة أمين صندوق اتحاد تنس الطاولة، والمستشار خالد الحفنى نائب رئيس الاتحاد، باستقالة مسببة إلى وزارة الشباب والرياضة بسبب بعض المخالفات.

الأهلي ينهي إجراءات إعارة كباكا إلى زد خلال ساعات

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة أحمد خالد كباكا لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر للشباب إلى نادي زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق صاحب القميص الأسود في الموسم الجديد.