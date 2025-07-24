شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2005 يستأنف تدريباته الإثنين بعد وديتي الكويت والان مع تفاصيل الخبر

حصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، على راحة على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل عقب وديتي الكويت.

انتهت مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه أمام منتخب الكويت بالتعادل السلبي في الودية الثانية التي أقيمت بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، حيث انتهى اللقاء الأول بفوز مصر 3 / 2 ، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم للشباب تشيلي 2025.

البحث عن محترفين مواليد 2005

يواصل أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما، وجهازه المعاون، البحث عن المواهب الشابة لدعم منتخب مصر قبل خوض بطولة كأس العالم للشباب.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

ونجحت لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج باتحاد الكرة، في دعم منتخب الشباب تحت 20 عاما بـ 3 وجوه جديدة، بعد مجهود كبير في البحث عن المواهب المصرية.

وكانت أول ثمار اللجنة المساهمة انضمام الثلاثي كريم أحمد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي، ورضوان حمزاوي لاعب نادي أوكسير الفرنسي.

وشكّل اتحاد الكرة لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية كل من : محمد أبو حسين، وطارق أبو العينين، ومحمد الشربيني أعضاء مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وعصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة، وأحمد إيهاب، ووسيم أحمد، وهشام عطا، وأحمد شعلان، ومحمد شعبان .

‏اللجنة عملت على 4 مهام منذ تشكيلها، وهي إجراء البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية، والمتابعة الدورية للاعبين المحترفين وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لهم، والتواصل بصفة رسمية معهم وإقناعهم بالمشروع المصري واستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية، وأخيرا التنسيق بين اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات والمشاركة في التخطيط لتلك المنتخبات اعتماداً على اللاعبين المميزين .

"ثلاثي جديد لمنتخب 20 عاما"

كريم أحمد الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، كان أول المواهب الشابة التي تنضم لمنتخب مصر، بالتزامن مع توقيعه قبل أيام أول عقد احترافي له في مسيرته مع نادي ليفربول الإنجليزي، ليتواجد مع الفريق الثاني للريدز.

كما وقع كامرون إسماعيل عقدا احترافيا يونيو الماضي، مع نادي أرسنال، وذلك بعدما ظهر في عدة مناسبات سابقة مع منتخب الشباب.

كامرون إسماعيل يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية، إلا أن لجنة اللاعبين المحترفين نجحت في استقطابه للعب بقميص منتخب مصر للشباب.

ويتواجد الثنائي بالإضافة إلى رضوان حمزاي لاعب نادي أوكسير الذي ينضم للمرة الأولى، في معسكر المنتخب المصري للشباب المقام في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

رضوان من أصل مصري كونغولي ويحمل الجنسية الفرنسية، ليختار رضوان اللعب باسم مصر بعد تواصل لجنة اللاعبين المحترفين معه.

"حلم اللعب لمصر"

ووصف كريم أحمد لاعب ليفربول، شعوره بعد ارتداء قميص المنتخب: "شعور جيد حقا، ويجعلني أشعر أنا وعائلتي بالفخر"

وكشف لاعب ليفربول الشاب عن حلمه في حوار خاص مع الموقع الرسمي لاتحاد الكرة EFA.com: "أسعى لأن أصبح لاعبا بالفريق الأول في ليفربول، وأن أمثل منتخب مصر الأول"

وعن تأهل منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للشباب، قال كريم: "فرصة جيدة جدا لمنتخب الشباب بكأس العالم، إنها فرصة أخرى للقيام بعمل جيد في البطولة".

ويجيد كريم أحمد اللعب في مركز صانع الألعاب: "مركزي المفضل رقم 10، أحب صناعة الأهداف وتسجيلها".

منتخب مصر للشباب تأهل للمرة الأولى لكأس العالم للشباب بعد غياب 12 عاما، وللمرة التاسعة في تاريخه.

وتأهل منتخب مصر تحت 20 عاما لكأس العالم بعد احتلال المركز الرابع في بطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر قبل شهرين.

أما كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال، فكشف عن سعادته بتمثيل منتخب مصر: "شرف لي أن أرتدي قميص منتخب مصر".

وأضاف: "حلمي هو اللعب لمنتخب مصر، والفوز بالبطولات، وتمثيل نادي أرسنال أكبر عدد ممكن من المباريات".

وأكمل "من دواعي سروري أن ألعب لبلدي وأن أمثله في لعب كرة القدم، والمنافسة في المونديال ستكون أمام أفضل فرق في العالم".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي صاحب الأرض، واليابان، ونيوزيلندا.

أما كامرون إسماعيل فكشف عن مركزه في الملعب: "مركزي المفضل هو الظهير الأيسر، أحب الهجوم والدفاع ومساعدة الفريق قدر الإمكان".

ويلعب رضوان حمزاوي في خط الوسط المدافع، حيث يمتاز بالطول والقوة الجسمانية.

ويتيح منتخب الشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، الفرص لكافة المواهب التي تنجح لجنة اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية في استقطابهم للعب بقميص منتخب مصر، من أجل تشكيل منتخب قوي قادر على تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم.