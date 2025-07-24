شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجّه بعلاج لاعبة المصارعة شيماء عاطف والان مع تفاصيل الخبر

بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تقرر توفير الرعاية الطبية اللازمة للاعبة شيماء عاطف، لاعبة المصارعة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك في إطار دعم الوزارة المستمر للأبطال الرياضيين ورعايتهم صحيًا ونفسيًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها الرياضيين، وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لهم، سواء من خلال برامج التأهيل والتدريب أو من خلال الرعاية الطبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالجانب الصحي للاعبين يُعد من أهم أركان صناعة البطل الأولمبي.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء الزيارة التي قام بها وزير الشباب والرياضة منذ أيام إلى أحد المستشفياتالتي ترتبط مع الوزارة ببروتوكول تعاون يهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لأبطال مصر الرياضيين، دعمًا لمسيرتهم وحرصًا على جاهزيتهم البدنية والذهنية.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الوزارة لتوسيع مظلة الرعاية الطبية الموجهة للرياضيين، بما يعزز من قدرتهم على الأداء والتنافسية في البطولات المحلية والدولية، وضمن استراتيجية طويلة الأمد تستهدف بناء جيل جديد من الأبطال يتمتع بالصحة والكفاءة البدنية والذهني.

وقررت وزارة الشباب والرياضة إحالة اللاعبة شيماء عاطف بركات، لاعبة المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي (مرحلة الصفوة)، إلى التحقيق الفوري، وذلك على خلفية ما بدر منها من إساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه إدارة المشروع القومي، بما يخالف الأعراف والمواثيق واللوائح المنظمة للعمل داخل المنظومة الرياضية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ترسيخ الانضباط المؤسسي والالتزام بالأخلاقيات الرياضية في التعبير عن أية شكاوى أو ملاحظات، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة دائمًا للنقاش والتواصل البناء بعيدًا عن التجاوزات الإعلامية.