شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الجزيرى والجفالى تعرقل تدعيم أجانب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازالت أزمة الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى تلقى بظلالها على الأحداث بنادى الزمالك ، بعد فشل تسويق الجفالى حتى الآن لإفساح مكان في قائمة الفريق للتعاقد مع لاعب أجنبى، وكذلك رفض سيف الجزيرى الخروج على سبيل الإعارة أو الرحيل بالتراضـى، حيث اشترط اللاعب الحصول على كافة قيمة عقده كاملة.

رحيل الأجانب يحل أزمة الصفقة الجديدة

ويحتاج الزمالك لرحيل أحد الثنائى حتى يتمكن من الإعلان عن صفقة أجنبية جديدة واتمام التعاقد معها، في ظل وجود 5 لاعبين أجانب في القائمة حتى الان وهم كل من محمود بنتايج، صلاح الدين مصدق، شيكو بانزا، بالاضافة إلى الثنائى الجزيرى والجفالى.

الجزيرى يجمع معلقاته من الزمالك للحصول على المستحقات

وكان الجزيرى في يناير الماضى جمع متعلقاته من النادى وغادر القلعة البيضاء، وتغيب عن تدريب الفريق قبل مواجهة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر، انتظارا لإيداع مستحقاته فى حسابه، مهددا بفسخ التعاقد.

تجديد عقد الجزيرى موسمين

وتم إنهاء الأزمة بعد الاتفاق بين اللاعب ومحاميه مع إدارة الزمالك والذي أسفر عن حل الأمر وديا، وعودة اللاعب للانتظام في التدريبات مع الحصول على جزء من مستحقاته المتأخرة مع الموافقة على تخفيض قيمة عقده الذى تم توقيعه لمدة موسمين أي حتى 2027.

اللاعب متمسك بالبقاء داخل نادي الزمالك، ويرى أنه صنع جزءًا من تاريخه مع الفريق، ويرغب في استكمال المشوار، خاصة بعدما استعاد الكثير من مستواه الموسم الماضي وكان له دور مؤثر في عدد من المباريات الهامة.

المصرى يحسم موقف الجفالى بعد رفض الاتحاد السكنرى

وفيما يخص الجفالى فيرفض الرحيل عن الزمالك إلا بالدورى المصرى ، حيث يتمسك باللعب في مصر، وتم عرضه على الاتحاد السكندرى وكذلك المصرى البورسعيدى، إلا ان الاتحاد رفض ضم اللاعب بناء على رغبة أحمد سامى المدير الفنى، بينما ينتظر المصرى رد نبيل الكوكى مدرب الفريق.

