شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبدالعاطى يطير إلى ألمانيا مساء اليوم لحضور مؤتمر المدربين الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت دعوة من الاتحاد الالماني لكرة القدم لحضور مؤتمر المدربين الدولي في جامعة لايبزيغ الألمانية لتطوير كرة القدم.

ومن المقرر أن يطير عبدالعاطي إلى المانيا مساء اليوم لحضور هذه الورشة وسيتواجد بها العديد من نجوم العالم .

وعلى رأس المحاضرين يويليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا و يورجن كلينسمان المدير الفني السابق لمنتخب المانيا و كوستا رونجايتش المدير الفني لفريق اودينيزي الإيطالي و روجر شميت المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي.

وتعمل هذه الورشة على تطوير المدربين في جميع أنحاء العالم ولأول مرة يتواجد مدرب مصري في نسختها الحالية.

وكان فريق مودرن سبورت قد حقق الفوز وديًا على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في أول تجاربه الودية حيث جاء اللقاء قوي وحماسي وظهر جميع اللاعبين بمستوى عالي فيما أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم النيجيري جودوين شيكا الوافد الجديد لصفوف فريق مودرن سبورت.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق حاليا من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا خلال التدريبات الجماعية، التي تقام على أحد الملاعب بمدينة الاسكندرية حيث يقيم معسكر خارجى حاليا لزيادة التركيز بينهم.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين، استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

وكان فريق مودرن سبورت قد أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.