كل ماتريد معرفته عن الإستقالة المسببة لثنائى تنس الطاولة

شهدت الساعات الماضية استقالة الثنائى محمود أباظة وخالد الحفنى من منصبهما باتحاد تنس الطاولة، حيث يتولى محمود أباظة أمين الصندوق ، وخالد الحفنى نائب رئيس الاتحاد.

نرصد في السطور التالية أسباب الاستقالة ودور وزارة الشباب والرياضة في حل الأزمة.

س: ما أسباب تقدم محمود أباظة وخالد الحفنى بالاستقالة من الاتحاد ؟

ج: تقدم الثنائى بالاستقالة المسببة لعدة أسباب منها كواليس أزمة الأهلى وإنبى بشأن انتقال خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بالإضافة إلى خطة الاعداد الخاصة بلوس أنجلوس التى تم تقديمها للوزارة، لم يتم عرضها على مجلس الإدارة بعد تفويض علاء مشرف بإعداده، .واكتشاف عجز مليون جنيه بين الدعم الذى تقدمه الوزارة للاتحاد، ورواتب الموظفين بالاتحاد خلال العام، دون تفسير من المجلس.

س:متى تقدم ثنائى تنس الطاولة بالاستقالة المسببة؟

ج: تم تقديم الاستقالة الأثنين الماضى، وهى الاستقالة الثالثة التي يتم تقديمها من جانب الثنائى خلال الـ 6 أشهر الأخيرة.

س: ولماذا حضر الثنائى اجتماع مجلس الإدارة في اليوم التالى من تقديم الاستقالة؟

ج: لأن الاستقالة المسببة لاتعنى التغيب عن الاجتماع بالمجلس، بل تعنى الاعتراض على وضع ، وحال عدم تغييره يتم الابتعاد عن الاجتماعات و الاستقالة النهائية .

س: هل تواصل أباظة والحفنى مع مجلس الإدارة قبل التقدم بالاستقالة؟

ج: تقدم أباظة والحفنى مذكرة إلى مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ 2 يونيو الماضى، إلا أن المذكرة لم يتم البت فيها، فتم اللجوء إلى وزارة الرياضة لحل الأزمة.

س: ما رد فعل وزارة الرياضة على الاستقالة؟

ج: أعلنت وزارة الشباب والرياضة تلقيها الاستقالة المسببة التى تقدم بها كل من المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والسيد محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من عضوية مجلس الإدارة.

وفي ضوء ذلك، كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.

