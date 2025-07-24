شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تدرس الموقف القانونى لاستقالة ثنائى مجلس تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تلقيها الاستقالة المسببة التى تقدم بها كل من المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والسيد محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من عضوية مجلس الإدارة.

وفي ضوء ذلك، كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.

وتؤكد الوزارة متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وحرصها الكامل على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات الرياضية، بما يخدم تطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

وشهدت الساعات الماضية، تقدم الثنائى محمود أباظة أمين صندوق اتحاد تنس الطاولة، والمستشار خالد الحفنى نائب رئيس الاتحاد، باستقالة مسببة إلى وزارة الشباب والرياضة بسبب بعض المخالفات.

ومن جانبه قال محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم التقدم بمذكرة الى مجلس الاتحاد بتاريخ 2 يونيو، ولم يتم النظر فيها أومناقشتها، تتضمن 7 نقاط ، فتم التقدم باستقالة مسببة إلى وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات الماضية للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها.

وأشار أمين الصندوق أنه من أهم الأسباب التي دفعت الثنائى للاستقالة كواليس أزمة الأهلى وإنبى بشأن انتقال خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بالإضافة إلى خطة الاعداد الخاصة بلوس أنجلوس التى تم تقديمها للوزارة، لم يتم عرضها على مجلس الإدارة بعد تفويض علاء مشرف بإعدادها.

وكشف أباظة أنه تم اكتشاف عجز مليون جنيه بين الدعم الذى تقدمه الوزارة للاتحاد، ورواتب الموظفين بالاتحاد خلال العام، دون تفسير من المجلس.

واختتم أمين الصندوق أن عمله يرتبط بالأرقام والأمور المالية، لذلك لايمكن السكوت عن أي مخالفات ، خاصة وأنه سبق وتم تقديم استقالة إلى الوزارة، ولم يتم التحقيق في المخالفات التي تم عرضها على الوزارة ، لذلك تم تقديم استقالة مسببة .