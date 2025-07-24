تسيتسيباس ينهي تعاونه القصير مع مدربه إيفانيشيفيتش

الرياص - اسماء السيد - باريس : انفصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عن مدربه الكرواتي غوران إيفانيشيفيتش، بحسب ما أعلن لاعب كرة المضرب ليل الأربعاء الخميس في حسابه على انستغرام.

كتب اللاعب المصنف ثالثا عالميا سابقا والـ29 راهنا نتيجة خروجه من الدور الأول في بطولة ويمبلدون الكبرى على أرض عشبية "كان العمل مع غوران إيفانيشيفيتش، المدرب الناجح السابق لنوفاك ديوكوفيتش، تجربة قصيرة لكن مكثفة".

وتراجعت نتائج تسيتسيباس (26 عاما)، وصيف بطولتين كبريين وحامل لقب 12 دورة لدى المحترفين، بشكل واضح منذ موسم 2023، فتعاقد مع الكرواتي في بداية موسم الدورات العشبية في محاولة إعادة إطلاق مسيرته.

لكن النتائج لم تكن على قدر الآمال، بعد خروجه من الدور الثاني في دورة هاله (500 نقطة) في حزيران/يونيو وانسحابه أمام الفرنسي فالنتان رواييه في الدور الأول من بطولة ويمبلدون الكبرى.

بعد هذا الإقصاء المبكر، أعلن إيفانيشيفيتش (53 عاما)، حامل لقب 22 دورة بينها ويمبلدون في عام 2001، انه لم ير "لاعبا مستعدا بهذا الشكل السيئ. بهذه الركبة التي أملك، لياقتي أفضل بثلاثة أضعاف من لياقته. هذا سيئ حقا".

أضاف صاحب الإرسالات الساحقة سابقا لموقع سبورت كلوب "الأمر بسيط وليس بسيطا في آن. تحدثت اليه أكثر من مرة. إذا نجح بحلّ بعض الأمور خارج الملعب، سيتمكن من العودة إلى موقعه، لأنه جيد بما فيه الكفاية ليكون بين العشرة الأوائل عالميا".

تابع "يقول دوما إنه يريد العودة (إلى أعلى المستويات)، لكنه لا يفعل شيئا. يقول دائما +أريد، أريد+، لكني لا أرى أي تقدم".

بدوره، أضاف اليوناني في بيانه "بما أننا نسلك الآن طريقا مختلفا، لا أشعر سوى بالاحترام تجاه غوران، ليس فقط لما حققه في عالم التنس، لكن بسبب شخصه".