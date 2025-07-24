شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الأهلى وعجز مليون جنيه.. سر الاستقالة المسببة لثنائى مجلس تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية، تقدم الثنائى محمود أباظة أمين صندوق اتحاد تنس الطاولة، والمستشار خالد الحفنى نائب رئيس الاتحاد، باستقالة مسببة إلى وزارة الشباب والرياضة بسبب بعض المخالفات.

ومن جانبه قال محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم التقدم بمذكرة الى مجلس الاتحاد بتاريخ 2 يونيو، ولم يتم النظر فيها أومناقشتها، تتضمن 7 نقاط ، فتم التقدم باستقالة مسببة إلى وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات الماضية للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها.

وأشار أمين الصندوق أنه من أهم الأسباب التي دفعت الثنائى للاستقالة كواليس أزمة الأهلى وإنبى بشأن انتقال خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بالإضافة إلى خطة الاعداد الخاصة بلوس أنجلوس التى تم تقديمها للوزارة، لم يتم عرضها على مجلس الإدارة بعد تفويض علاء مشرف بإعدادها.

وكشف أباظة أنه تم اكتشاف عجز مليون جنيه بين الدعم الذى تقدمه الوزارة للاتحاد، ورواتب الموظفين بالاتحاد خلال العام، دون تفسير من المجلس.

واختتم أمين الصندوق أن عمله يرتبط بالأرقام والأمور المالية، لذلك لايمكن السكوت عن أي مخالفات ، خاصة وأنه سبق وتم تقديم استقالة إلى الوزارة، ولم يتم التحقيق في المخالفات التي تم عرضها على الوزارة ، لذلك تم تقديم استقالة مسببة .

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبرى بين ناديى الأهلى وإنبى على ضم الثنائي خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بعد توقيع الثنائي للناديين.

وأقرت اللجنة الأولمبية بأحقية الأهلى فى اللاعبين وهو ما جعل نادى إنبى يتقدم بشكوى لوزارة الرياضة، وتم عقد جلسة بين وزارة الرياضة واتحاد الطاولة تم خلاله اتخاذ قرار بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من 3 مستشارين من وزارة الرياضة والاتحاد واللجنة الأولمبية للبت فى أمر اللاعبين.

وخلال منافسات الدورة المجمعة ببطولة الطاولة تم رفض مشاركة الثنائي مع النادى الأهلى بناء على الخطاب الذى أرسله الاتحاد للأهلى بتعليق مشاركة الثنائي لحين إصدار قرار من اللجنة الثلاثية وبعد مناوشات واتصالات تم اتخاذ قرار بتأجيل مباراة الأهلى لحين انتهاء الاتصالات والوصول لحل للأزمة، وانتهت الأزمة بأحقية الأهلى في اللاعبين ، وخوض البطولة ضمن صفوف الأهلى.

