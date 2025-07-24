شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يعقد محاضرة للاعبى الأهلي لمناقشة الجوانب الخططية بمعسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم بمدينة طبرقة التونسية.

ناقش المدير الفني خلال المحاضرة عددا من الجوانب الخططية الخاصة ببرنامج الإعداد، وفي ضوء العمل على تحقيق أقصى استفادة من فترة المعسكر الخارجي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كان الفريق حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا بنتيجة4-1، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من التدريبات التخصصية، ثم اختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد والتي تقام يوم غدٍ الجمعة.

