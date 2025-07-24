شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تقرر عدم زيادة رسوم الاشتراكات للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى خلال اجتماعه الأخير عدم زيادة رسوم الاشتراكات للاعبين والأندية للموسم الرياضي الجديد 2025/2026.

جاء قرار مجلس الإدارة في إطار الدعم المستمر لأندية ذوي الإعاقة، وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية عن الرياضيين والهيئات الرياضية التي تمارس الرياضات البارالمبية، فضلا عن التأكيد على سياسة اللجنة الداعمة لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية لأصحاب الهمم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية والهيئات الرياضية في مختلف أنحاء الجمهورية.

يحرص مجلس إدارة اللجنة البارالمبية على أن تكون الرياضة البارالمبية متاحة للجميع، دون أعباء إضافية تعوق مشاركة الأندية أو الرياضيين، كما أن القرار جزء من التزام مجلس الإدارة بدعم الأبطال في مسيرتهم، خاصة في ظل التحضيرات للبطولات الإقليمية والعالمية المقبلة.

وأكد المجلس أن هذا التوجه يأتي أيضًا في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، والتزام اللجنة بتوفير بيئة رياضية عادلة ومحفزة لجميع أندية ذوي الإعاقة.

وتواصل اللجنة البارالمبية المصرية جهودها في تقديم الدعم الفني والإداري للأندية، إلى جانب تطوير منظومة المنافسات بما يضمن الارتقاء بالمستوى الرياضي العام وتحقيق مزيد من الإنجازات على الساحة الدولية.