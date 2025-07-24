شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة يهزم تونس ببطولة العالم بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شباب الكرة الطائرة ، بقيادة مديره الفني هاني مصيلحي، علي نظيره التونسي بنتيجة 3-0 في أول مواجهاته بمنافسات بطولة العالم بأوزبكستان والتي تستمر حتي 4 أغسطس المقبل .

واستقر الاتحاد على انطلاق دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الجديد 2025-2026، يوم 20 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 17 مايو 2026.

وينطلق دوري سيدات الموسم الجديد يوم 6 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 3 مايو 2026 وفقا لأجندة الاتحاد الدولي للعبة.

ويخوض منتخب شباب الطائرة ثان مبارياته أمام إسبانيا غدا الجمعة، في نفس التوقيت الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة ،ثم إيطاليا السبت في الثالثة مساء، وإيران الاثنين في التاسعة صباحا، وأخيرا بولندا الثلاثاء، في نفس التوقيت في ختام الدور الأول .

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: مصطفى شريف ومهند محمد ربيع وخالد محمود وعمر مجدى وعمر وائل وحمزة ياسين ومحمد نصر وزياد محمد وأحمد يوسف وأحمد محمد وعمر أحمد عبد العزيز ومحمد السيد، تحت قيادة المدير الفني هاني مصيلحي .

ونجح مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة فى تنظيم معسكر دولى بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة أربعة منتخبات هي: البرازيل، والأرجنتين، والبحرين، إلى جانب منتخب الطائرة استعداداً لبطولة العالم للشباب المقبلة بأوزبكستان.

واقترب استاد القاهرة من استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة للكرة الطائرة المحدد لها شهر سبتمبر المقبل، بعدما حصلت مصر على شرف التنظيم بموافقة الاتحاد الأفريقي للعبة.

ويستعد منتخب الطائرة الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس. وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح فى التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا.