شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حظوظ عمر كمال فى قيادة الجبهة اليمنى للأهلى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حظوظ عمر كمال لاعب الأهلي في قيادة الجبهة اليمنى لفريقه في الموسم الجديد، على حساب محمد هاني لاعب الفريق، بعد نيل ثقة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر.

ومن المتوقع أن يبدأ عمر كمال أساسيا في مباراة الأهلي الودية أمام البنزرتي التونسي غدا الجمعة، في ختام معسكر الفريق الأحمر الخارجي، تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وشهدت مباراة الملعب التونسي الودية مشاركة محمد هاني أساسيا، بينما قام ريبيرو بالدفع بعمر كمال في الشوط الثاني من زمن المباراة.

على جانب آخر، طلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز مباراتين وديتين بعد العودة إلى القاهرة ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم المقبل، حيث يطمع المدرب الإسباني إلى التعرّف أكثر عن لاعبي الفريق ومعرفة قدراتهم الفنية قبل الموسم الجديد.

في ذات السياق، تعهّد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لإدارة النادي بإحضار عرض خارجي خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء في غضون أيام، بعدما وصلت علاقته بإدارة النادي إلى طريق مسدود.

وأكد عبد القادر لإدارة القلعة الحمراء أن وكيل أعماله يبحث عن عرض جيد خارجياً، حيث يميل إلى استكمال تجربة اللعب فى الخارج، بعدما لعب موسماً لنادي قطر القطري على سبيل الإعارة، وعاد للأهلي بنهاية الموسم الماضي.

ويترقب الأهلي إنهاء ملف عبد القادر ورحيل اللاعب إلى أحد الأندية الخارجية أو الداخلية ليتم إسدال الستار على هذا الملف.

وفى سياق متصل، قال مصدر في الأهلي أن ناديه يعلم جيداً أن أحمد عبد القادر يتفاوض مع الزمالك من أجل الانتقال لصفوفه فى أقرب فرصة، مُشيراً إلى أن اللاعب مُرتبط بعقد مع الأهلي ولن يرحل إلا بموافقة القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365": عبد القادر لعب الموسم الماضي مع نادي قطر القطري مُعاراً وعاد للأهلي بنهاية الموسم الماضي، غير أن الجهاز الفني للفريق رفض عودة اللاعب بسبب "الزحمة" التى يعاني منها الفريق فى مركزه.

وتابع المصدر: تلقينا عدة عروض من أجل ضم أحمد عبد القادر بعضها من مصر وأبرزها من سيراميكا وزد، والبعض الآخر من السعودية وتحديداً من الحزم، لكن المفاوضات مع هذه الأندية فشلت.

واستطرد: عبد القادر لم يسافر مع الأهلي إلى معسكر تونس الحالي لأنه خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإٍسباني خوسيه ريبيرو، لكن الإدارة مُتمسكة بتسويق اللاعب بشكل جيد يُحقق مكاسب للنادي، سواء من خلال مقابل مالي أو من خلال إتمام صفقات عن طريق "المقايضة".