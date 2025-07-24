شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف قيد وسحب ثقة.. مشاكل قوية تواجه الإسماعيلى في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الإسماعيلى العديد من الأزمات قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد ببطولة الدورى الممتاز الذى ينطلق في 8 أغسطس المقبل، والذى يشارك فيه الدراويش بفضل قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضى.

ويعانى فريق الإسماعيلى من أزمات في كل الاتجاهات حتى أصبح جمهور الإسماعيلى غير متفائل بهذا الموسم الجديد، ويعتقدون أنه مثل سابقه سيشهد المزيد من العثرات بسبب هذه المشاكل.

إيقاف قيد لـ3 فترات

تعرض النادى الإسماعيلى لإيقاف القيد لمدة 3 فترات تأديبية بسبب شكاوى اللاعبين المتكررة ضد الدراويش في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجانب وجود قضيتين تحتاج الدفع لإنهائها.

وأصدر الإسماعيلى بيانا يوضح أن هذا القرار جاء عن طريق الخطأ من قبل الفيفا، حيث إن هذا الإيقاف الجديد جاء بسبب قضية المالى محمد كونيه وهى القضية التي مازالت قيد التحقيقات ولم يصدر فيها قرارا، ليطالب بإلغاء هذا القرار ويبقى العقوبة فترة قيد واحدة، مع قضيتين للجزائرى محمد بن خماسية والإيفوارى جون موريل والذى اقترب مجلس الإدارة من حلها.

ويأمل مجلس الإسماعيلى في فتح القيد خلال الأيام القليلة المقبل من أجل قيد الصفقات التي تم التعاقد معها وهى 12 صفقة منها 5 أفارقة، أو قيدهم في يناير المقبل حال انتهاء العقوبة التأديبية.

سحب الثقة

أصبح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بقيادة نصر أبو الحسن، مهددا بسحب الثقة منه بعد نجاح حملة من الأعضاء في سحب عدد كبيرا من استمارات الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس والذى وصلت لـ1432 استمارة قبل أن يعلن مجلس الإدارة الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية في أغسطس القادم للتصويت على سحب الثقة أو تجديد الثقة في المجلس.

وقدم الثنائى محسن عبد المسيح ومحمد جمال استقالتهما من مجلس الإدارة على خلفية الأزمات التي يمر بها النادى وسيطرت نصر أبو الحسن على القرارات، وتم فتح باب الترشيح أمام أعضاء الجمعية العمومية لاستكمال المجلس.

وينتظر جماهير الإسماعيلى ما ستسفر عنه في الجمعية العمومية غير العادية سواء بسحب الثقة من مجلس الإسماعيلى أو تجديد الثقة في المجلس لاستكمال مشواره.

المستحقات المتأخرة

يبحث مجلس إدارة الإسماعيلى بقيادة نصر أبو الحسن، عن موارد مالية من أجل دفع جميع المستحقات المتأخرة لدى اللاعبين والمدربين خاصة الأجانب خوفا من تعرض الفريق لقضايا جديدة تهدد مسيرته.

كما يتواصل نصر أبو الحسن مع الترسانة وبورفؤاد ونجوم المستقبل من أجل تسوية مستحقاتهم والوصول إلى حلول بشأنها للتخلص من هذا الصداع الذى يهدد النادى بقضايا جديدة.