شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم فتوح وشحاتة.. 5 لاعبين يسجلون غياب عن الزمالك في ودية دجلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره وادى دجلة في المباراة الودية التي يخوضها الفريق غدا الجمعة في إطار الاستعداد للموسم الجديد المقرر انطلاقه الشهر المقبل.

غيابات الزمالك أمام دجلة

ويخوض الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه كل من محمد عواد ومحمد شحاتة، بالإضافة إلى المغربى صلاح الدين مصدق، والتونسى أحمد الجفالى، وكذلك أحمد فتوح، حيث يعانى مصدق من شد عضلى، بينما يعانى محمد عواد من آلام في الظهر، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

شحاتة يخرج من معسكر الزمالك بسبب حالة وفاة

وفيما يخص محمد شحاتة فغادر المعسكر أمس، لوفاة زوجة وابنة شقيقه بالمنيا، فسافر إلى مسقط رأسه لمساندة شقيقه، وخرج اللاعب من المعسكر عقب التدريب المسائي الذي أقيم أمس الأربعاء، على ملعب نادي النادي، لحضور الجنازة، بعد أن قام مدير الكرة بتوفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر للمنيا.

بينما يغيب الجفالى لخروجه من معسكر الزمالك بقرار فنى لحين تحديد مصيره مع الفريق ، ويتغيب أحمد فتوح بقرار من جهاز الكرة بايقاف اللاعب على خلفية أزمة حضوره حفل فى الساحل.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث عاد اللاعبون إلى المعسكر الاثنين الماضى، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق من يانيك فيريرا المدير الفني، والذى منح اللاعبين راحة 24 ساعة.

وديات الزمالك فى معسكر العاصمة

وخاض الزمالك خلال المعسكر عدة وديات أمام كل من رع والشمس حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

ومن المقرر أن يشارك الفلسطيني ادم كايد لاعب فريق الزمالك الجديد، فى مباراة الفريق الودية المقبلة أمام وادى دجلة بمعسكر العاصمة الإدرية، بعد إعلان التعاقد مع اللاعب رسميا خلال الأيام الماضية.