وسام أبو على يودع جماهير الأهلى بطريقته الخاصة

حرص الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى على توديع الجماهير الحمراء قبل الرحيل إلى نادى كولومبوس كرو الأمريكى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر وسام أبو على صورة له عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع إنستجرام، خلال وقوفه أمام جماهير الأهلى وقام بوضع علم فلسطين وشعار الأهلى وعلامة النصر، فى إشارة إلى الرحيل وقيامه بتوديع اللاعبين.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم قبل ودية البنزرتي المُقرر لها الثامنة من مساء غد، في ثاني وديات المارد الأحمر في معسكر تونس بعد الودية الأولى التي خاضها الفريق مساء الاثنين الماضي أمام الملعب وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

ويتطلع الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة خوسيه ريبيرو لاستمرار الدفع باللاعبين الجديد وكذلك الصاعدين من أجل الوقوف على مستواهم قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وأكد محمد يوسف المدير الرياضي أن معسكر الفريق في تونس يسير بشكل جيد ويُحقق الأهداف المرجوّة منه في ظل التزام جميع اللاعبين ببرنامج التدريبات وخطة الجهاز الفنى، موضحاً أن الجميع في المعسكر يشعر بأن الأجواء إيجابية للغاية وهناك تركيز ورغبة للاستفادة من هذا المعسكر حتى يستعد من خلاله الفريق للموسم المقبل بشكل جيد من أجل المنافسة على جميع البطولات المحلية والأفريقية لإسعاد جماهيره الغفيرة في كل مكان داخل مصر وخارجها.

فيما يُنهي مسئولو النادي إجراءات العودة إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر حيث تعود البعثة السبت المقبل.

الأهلي يترقب القسط الأول من صفقة وسام

في شأن جديد ، يترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادي بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.