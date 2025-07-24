شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة ومصطفى عزام فى المغرب لحضور اجتماعات كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ومصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إلى المغرب لحضور اجتماعات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على هامش نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

تأهل منتخب المغرب إلى نهائى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات المقامة على أرضه إثر تغلبه 4-2 بركلات الترجيح على غانا بعد التعادل 1-1 فى الوقتين الأصلى والإضافى لمباراتهما بالدور قبل النهائى الثلاثاء على الملعب الأولمبى بمدينة الرباط، ويلتقى المغرب فى المباراة النهائية يوم السبت المقبل مع نيجيريا التى تأهلت فى وقت سابق اليوم بالفوز 2-1 على جنوب أفريقيا حاملة اللقب، بينما تتنافس غانا على المركز الثالث مع جنوب أفريقيا يوم الجمعة.

أبو ريدة يبحث تطوير تقنية الفيديو فى اتحاد الكرة

فى سياق مغاير، حرص هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على حضور معسكر تدريب حكام رخص تقنية الفيديو (VAR)، المقام بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف ايجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الـVAR المعتمد من الاتحاد الدولى، وتحدث أبو ريدة إلى الحكام المشاركين فى المعسكر، مشيرا إلى أهمية التدريب المكثف على تقنية الVAR لتجنب الأخطاء، لافتا إلى اهتمام الاتحاد المصرى بتوسيع قاعدة الحكام الحاصلين على رخص الـVAR.

ويسعى الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى تطوير تقنية الـVAR فى مصر من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات وتدريب الحكام بشكل كافٍ.

وانطلق الاثنين الماضى معسكر المرحلة الثانية للحكام للحصول على رخص الـVAR، بمشاركة 40 حكما " 20 حكما للساحة و20 مساعدا".