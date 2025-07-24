شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة ريبيرو مع ديانج في معسكر الأهلي بتونس والان مع تفاصيل الخبر

طمأن الأسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي ، لاعبه المالي آليو ديانج بشأن مُستقبله مع القلعة الحمراء بعدما أكد له إحتياج الفريق إلى جهوده في الموسم المقبل ، وشدد المدرب الإسباني للاعب المالي أن المستوى الذي ظهر به في التدريبات الأخيرة وكذلك كأس العالم للأندية يؤكد أنه لاعب صاحب قدرات فنية عالية وسيكون له دور مهم مع الفريق في الموسم المقبل.

وجاءت تأكيدات المدرب الأسباني بعدما طلب اللاعب المالي عقد جلسة خاصة معه من أجل حسم موقفه ومعرفة مدى إحتياج الفريق إلى جهوده في ظل تلقيه عروض كثيرة الفترة الماضية أخرها من الحزم ومن قبله الخلود السعودي ، وأكد ديانج للمدير الفني خلال الجلسة ذاتها إنه لا يفرض شروطه على الجهاز الفني ولا يتدخل في إختصاصاته حيث إنه يعرف صلاحياته وواجباته كلاعب في الفريق لكن في الوقت نفسه ، يرغب في معرفة رؤية الجهاز الفني له ، فأكد له ريبيرو أنه مُعجب بمستواه تماماً ويرغب في الإعتماد عليه الفترة المقبلة بشرط الحفاظ على مستواه والإلتزام في الملعب.

على جانب آخر ، يترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، على إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم لوهافر الفرنسي السابق، من أجل تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على ضم أحمد حسن كوكا، في ظل صعوبة ضم مهاجم أجنبي أو مهاجم محلي آخر في ظل وجود صعوبات تواجه النادي في التعاقد مع بعض الأسماء الأخرى.

ويخطط النادي الأهلي لضم أحمد حسن كوكا لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديد العقد بعد نهاية الموسم القادم.

اكتمال قائمة أجانب الأهلى

وتسبب اكتمال قائمة الأجانب في النادي الأهلي في تفكير مسئولي المارد الأحمر في التفاوض مع أحمد حسن كوكا مهاجم فريق لوهافر الفرنسي لخلافة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الذي اقترب من الرحيل للدوري الأمريكي.

وتضم بسبب قائمة الأجانب في الأهلي خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.