مصدر: لا تواصل بين إدارة الزمالك والجزيري بشأن مستقبله مع الفريق

كشف مصدر مقرب من التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب متواجد حاليًا بشكل طبيعي في معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويؤدي تدريباته بكل التزام وتركيز رغم الغموض الذي يحيط بمستقبله مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك لم يتواصل مع الجزيرى

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن إدارة الزمالك لم تتواصل حتى الآن مع الجزيري بخصوص مستقبله مع الفريق، سواء بإبلاغه بالرحيل أو تأكيد استمراره، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يشغل باله كثيرًا بما يقال أو يثار حول هذا الملف في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن الجزيري لا يتابع السوشيال ميديا من الأساس، ولا يتأثر بردود الأفعال سواء المؤيدة لاستمراره أو التي تطالب برحيله، لكنه في بعض الأحيان تصل إليه تعليقات من المحيطين به، وهو ما يؤثر عليه نفسيًا لفترات قصيرة، قبل أن يستعيد تركيزه من جديد.

الجزيرى يتمسك بالاستمرار مع الزمالك

وأضاف أن اللاعب متمسك تمامًا بالبقاء داخل نادي الزمالك، ويرى أنه صنع جزءًا من تاريخه مع الفريق، ويرغب في استكمال المشوار، خاصة بعدما استعاد الكثير من مستواه الموسم الماضي وكان له دور مؤثر في عدد من المباريات الهامة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الجزيري مؤمن بقدراته ويشعر بأنه يقدم ما عليه داخل المستطيل الأخضر، وينتظر حسم ملفه من قبل الجهاز الفني والإدارة في الفترة المقبلة، دون أن يتسرع في اتخاذ أي قرار قد يؤثر على مشواره الكروي.