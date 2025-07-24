شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض آخر مران اليوم قبل ودية البنزرني غدا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم قبل ودية البنزرتي المُقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، في ثاني وديات المارد الأحمر في معسكر تونس بعد الودية الأولى التي خاضها الفريق مساء الأثنين الماضي أمام الملعب وإنتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف .

يتطلع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو إستمرار الدفع باللاعبين الجديد وكذلك الصاعدين من أجل الوقوف على مستواهم قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وأكد محمد يوسف المدير الرياضي ، أن معسكر الفريق في تونس يسير بشكل جيد ويُحقق الأهداف المرجوّة منه في ظل إلتزام جميع اللاعبين ببرنامج التدريبات وخطة الجهاز الفني ، موضحاً أن الجميع في المعسكر يشعر بأن الأجواء إيجابية للغاية وهناك تركيز ورغبة للإستفادة من هذا المعسكر حتى يستعد من خلاله الفريق للموسم المقبل بشكل جيد من أجل المنافسة على جميع البطولات المحلية والأفريقية لإسعاد جماهيره الغفيرة في كل مكان داخل مصر وخارجها.

فيما يُنهي مسئولو النادي إجراءات العودة إلى القاهرة بعد إنتهاء المعسكر حيث تعود البعثة السبت المقبل .

الأهلي يترقب القسط الأول من صفقة وسام



في شأن جديد ، يترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادي بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.