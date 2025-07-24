شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات منتخب السلة بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب كرة السلة الأولمبى لخوض منافسات البطولة العربية التي تقام بالبحرين في الفترة من 26 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل.

ووفقا لجدول البطولة فمن المقرر أن يلتقى المنتخب مع كل من قطر، الكويت، البحرين، تونس، الامارات ، الجزائر.

وجاء جدول المباريات كالتالى ..

26 يوليو مصر وقطر

27 يوليو مصر والكويت

29 يوليو مصر والبحرين

30 يوليو مصر وتونس

1 أغسطس مصر والامارات

2 أغسطس مصر والجزائر

منتخب السلة يشارك ببطولة بيروت الدولية

وشارك المنتخب الأولمبي لكرة السلة للرجال بمنافسات البطولة الدولية الودية، المقامة في الصين خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 15 يوليو 2025، بمنطقة جيانغسو.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل في أنجولا.

مجموعة منتخب السلة بالبطولة

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.

منتخب ناشئات السلة

يخوض منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق القاهرة، وذلك استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام على صالة ستاد القاهرة وتنطلق 10 أغسطس المقبل.

ويتخلل المعسكر مباريات ودية، كان آخرها الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 75/14، وهو ما يوفره الاتحاد المصري للسلة لزيادة الاحتكاك اللازم للارتفاع أكثر وأكثر بمستوى اللاعبات مع تكثيف التدريبات الفنية والبدنية. وعقب انتهاء البطولة العربية يسافر منتخب الناشئات، لخوض معسكر خارج مصر قبل البطولة الإفريقية التي تقام في رواندا في الفترة من 9 سبتمبر المقبل وحتى 14 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة اللاعبات كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، جوري نظار، حلا معتز، جنى هاني، سيدرا هيثم، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، حبيبة محمود، سيدرا محمد، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، رودينا محمد، سما تامر، حبيبة كريم سرور، فريدة جاد الله، مايا عصام