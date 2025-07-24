شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات ضم المحترف الكوبى رونالدو أبرو فى صفوف الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

ينهي مسئولو نادي الزمالك إجراءات ضم المحترف الكوبي رونالدو أبرو تمهيدا للإعلان عن الصفقة رسميا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد .

كما استقر مسئولو نادي الزمالك علي استعادة أحمد فتحي صانع الألعاب مجددا في صفوف الفريق من بتروجت لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل .

كما قام مسئولو نادي الزمالك بتجديد تعاقد أحمد يوسف لاعب الفريق و التعاقد مع أحمد أيمن " ميدو " لاعب طلائع الجيش .

وأعلن نادي الزمالك عن تجديد تعاقد محمد عادل "دولا" لاعب فريق الكرة الطائرة للقلعة البيضاء لمدة موسمين قادمين لاستكمال مسيرته في ميت عقبة.

ونشرت صفحة صالات الزمالك الرسمية على إنستجرام صورة للاعب وسط تعليق: القصة مستمرة.. لاعبنا محمد عادل يجدد تعاقده مع طائرة الملكي لمدة موسمين.

فيما وقع الثنائي محمد مصطفى "لعبة" ورضا هيكل نجوم الزمالك السابقين للكرة الطائرة عقود الانضمام في حتا الإماراتي بداية من الموسم الجديد، بعدما لم يتوصل هيكل لاتفاق للعودة إلى القلعة البيضاء.

رضا هيكل خاض مؤخرا تجربة احتراف فى كان الفرنسى واشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا.

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.

ويطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم وعدم المشاركة الأفريقية، تحقيق بطولة وحيدة وهى البطولة العربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى.