شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة أمام تونس ببطولة العالم بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب الكرة الطائرة نظيره التونسى فى الثانية ظهر اليوم الخميس، فى أول مواجهاته بمنافسات بطولة العالم بأوزبكستان والتى تستمر حتى 4 أغسطس المقبل.

ويخوض منتخب شباب الطائرة ثانى مبارياته أمام إسبانيا غدا الجمعة فى نفس التوقيت ثم إيطاليا السبت فى الخامسة مساء وإيران الاثنين فى الحادية عشر صباحا وأخيرا بولندا الثلاثاء فى نفس التوقيت فى ختام الدور الأول.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: مصطفى شريف ومهند محمد ربيع وخالد محمود وعمر مجدى وعمر وائل وحمزة ياسين ومحمد نصر وزياد محمد وأحمد يوسف وأحمد محمد وعمر أحمد عبد العزيز ومحمد السيد، تحت قيادة المدير الفنى هانى مصيلحى.

ونجح مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة فى تنظيم معسكر دولى بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة أربعة منتخبات هي: البرازيل، والأرجنتين، والبحرين، إلى جانب منتخب الطائرة استعداداً لبطولة العالم للشباب المقبلة بأوزبكستان.

واقترب استاد القاهرة من استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة للكرة الطائرة المحدد لها شهر سبتمبر المقبل، بعدما حصلت مصر على شرف التنظيم بموافقة الاتحاد الأفريقى للعبة.

ويستعد منتخب الطائرة الأول للرجال للمشاركة فى بطولة العالم، التى ستقام فى العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس. وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح فى التعاقد مع الخبير الإيطالى ماركو بونيتا.