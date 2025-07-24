شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفاوض يوسف أسامة نبيه لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم في مفاوضات مع يوسف أسامة نبيه مهاجم فريق بيراميدز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى يوسف أسامة نبيه من التواجد فريق غزل المحلة بحثا عن المشاركة في المباريات بشكل أساسى، والعودة مرة أخرى للتألق.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.

ومن جانب أخر يترقب مسئولو نادى غزل المحلة الحصول على نسبة 20% من عائد بيع مصطفى العش مدافع الفريق إلى الأهلي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان عقد بيع مصطفى العش من المحلة إلى زد ينص على حصول الاول على نسبة إعادة بيع مقدرة بـ20% من قيمة الصفقة.