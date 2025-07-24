شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه وى اليوم وديا استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، مواجهة اليوم الخميس، أمام وى أحد أندية دورى المحترفين، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الدوري الممتاز المقرر له 8 أغسطس المقبل.

اتفق الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة سيد عيد، على خوض 3 مباريات ودية جديدة، يبدأها اليوم بمواجهة وى، ثم يواجه الجونة يوم الاثنين الموافق 28 يوليو الجارى، ويختتم ودياته بمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس 31 يوليو في تمام الخامسة مساءً.

وكان الفريق قد خاض ثلاث مباريات ودية حتى الآن، خسر في الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز في الثانية على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبياً مع حرس الحدود في المباراة الثالثة.

ويسعى سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض في التفريط في أي لاعب خلال هذه الفترة والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.

ومن جانب آخر، تعاقد مسئولو نادى بتروجت مع محمود مرسى لاعب فريق إيسترن كومبانى لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.

وأعلن نادي إيسترن كومبانى عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "نادي إيسترن كومباني الرياضي برئاسة نصر عبد العزيز يتمنى التوفيق للاعب محمود مرسي في مشواره الجديد مع نادي بتروجت".

ويعد محمود مرسى ثالث صفقات الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع عبد الكافى رجب حارس وادى دجلة وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى.

وغاب الفلسطينى حامد حمدان لاعب الوسط عن مباراة فريقه الودية أمام حرس الحدود، ولم يشارك فيه نظرا لغياب اللاعب عن التدريب مساء السبت، لذلك لم يدفع سيد عيد باللاعب.

غاب حامد حمدان عن تدريب بتروجت مساء السبت، لمروره بحالة نفسية سيئة ليقرر سيد عيد عدم إشراكه فى مباراة حرس الحدود الودية التى لعبت، بسبب انشغال اللاعب وعدم تركيزه مع دراسة توقيع عقوبة عليه.

وواصل حامد حمدان الضغط على إدارة بتروجت، مستخدما وسائل التواصل فى كتابة بعض الرسائل، حيث كتب: "اليقين هو أن تعلم أن الله قادر حتى وإن كانت كل الأسباب حولك تقول مستحيل"، ثم اتبعها بـ"ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى"، فى رسائل موجهة للسماح له بالرحيل.