شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يرفض التفريط فى محمد مسعد خلال فترة الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى مودرن سبورت في التفريط أو التفاوض في رحيل محمد مسعد صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب التألق الموسم الماضى.

ويعد محمد مسعد صاحب الـ23 عاما من أفضل العناصر الصاعدة لفريق مودرن سبورت، حيث خاص 14 مباراة الموسم الماضى تمكن من تسجيل 4 أهداف وساهم في صناعة هدفين.

وكان محمد مسعد تلقى العديد من العروض من أندية الدورى المصرى الممتاز خلال الفترة الماضية على رأسهم نادى الزمالك.

وكان ضم فريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 8 صفقات حتى الآن، وهم الحارس محمد أبو جبل ورشاد المتولي والنيجيرى جودون شيكا وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد، ومحمود ممدوح والمدافع محمد يسرى.

من جانب آخر حقق فريق مودرن سبورت بقيادة مجدي عبد العاطي الفوز وديًا على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف، في إطار استعدادات الفريق بمعسكر الإسكندرية الجاري.

جاء اللقاء قويا وحماسيا وظهر جميع اللاعبين بمستوى عالٍ، فيما أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم النيجيري جودوين شيكا الوافد الجديد لصفوف فريق مودرن سبورت.

ويستعد فريق مودرن سبورت لانطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز في نسختها الجديدة بمعسكر مغلق بالإسكندرية على أن يخوض خلاله عدة وديات لتجهيز اللاعبين.