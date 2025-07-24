شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفاوض جناح أيسر نيجيري لضمه في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع جناح أيسر نيجيري، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الفترة القادمة، وسد العجز في كل المراكز قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

ويسابق مسئولو نادي الاتحاد الزمن من أجل التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، وتدعيم صفوفه بشكل قوي قبل انطلاق منافسات الدوري المصري.



تمسك أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ببقاء إسلام سمير جناح زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ورفض بيع اللاعب إلى نادي سموحة، الذي قدم عرضا رسمياً للحصول على خدمات الجناح الشاب.



وظهر إسلام سمير بمستوى مميز منذ الانضمام إلى صفوف الاتحاد في يناير الماضي، قادما من دوري المظاليم، لينجح في نيل ثقة الجهاز الفني ويشارك بشكل أساسي، وينال ثقة أحمد سامي، الذي رفض رحيله.

الاتحاد ينهي إجراءات ضم إيبوكافي سياق مغاير، أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى، إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيرى "جون إيبوكا" مواليد 1996 28 عاما)، قادما من النادى المصري البورسعيدى.



يُذكر أن إيبوكا قدم مستويات أكثر من رائعة خلال مسيرته في الدوري المصرى، حيث برز كأحد المهاجمين الأجانب المميزين في السنوات الأخيرة، خاصة خلال فترته مع ناديى إنبى وسيراميكا.



ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر لمدة موسمين بحضور محمد سلامة، وذلك بعد إشادة أحمد سامي المدير الفني للفريق الذي أثنى على إمكاناته الفنية والبدنية، مؤكدا أن إيبوكا سيكون إضافة هجومية قوية لزعيم الثغر في الموسم الجديد، بفضل خبراته التهديفية في الدوري المصري.

وكان الخليج 365 قد أكد أن مسئولي نادى الاتحاد السكندري قد توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي على ضم النيجيري جون ايبوكا مهاجم المصري البورسعيدي لمدة موسمين قادمين، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء ارتباط اللاعب مع النادي البورسعيدي.



وخرج جون ايبوكا من حسابات الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي، وهو ما دفع مسئولي نادي الاتحاد السكندري للتفاوض معه، من أجل تدعيم هجوم زعيم الثغر في الموسم الجديد.



ويواصل نادي الاتحاد السكندري تدعيم صفوفه بعد التعاقد مع السباعي أحمد محمود ومحمود عجيب ونور علاء ومحمد توني ومحمد متولي كناريا ومحمد سامي واسحاق سافيور.