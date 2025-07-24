الامارات | دبا يتعاقد مع 4 لاعبين أبرزهم السويدي يوهان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا التعاقد مع أربعة لاعبين جدد سيتم قيدهم ضمن فئة المقيمين، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت أبرز التعاقدات بضم اللاعب السويدي ماتس يوهان بانغسبو، قادماً من نادي الجزيرة على سبيل الإعارة، كما ضم النادي اللاعب النيجيري أداكول إليجه بينيديكت، القادم من نادي بورتيمونينسي البرتغالي.

وتعاقد دبا أيضاً مع اللاعب الغاني إيفانز أمبوفو، واللاعب الإيفواري مامودو جونيور دياكيتي، وهما من مواليد عام 2003.