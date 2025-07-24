الامارات | خورفكان يهزم وينير نيوستادتر النمساوي بثلاثية

الارشيف / اخبار الرياضه

محمد فاضل - الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق خورفكان على نظيره وينير نيوستادتر النمساوي بنتيجة (3-1)، في ثانية مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي المقام في النمسا، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجّل أهداف خورفكان حمدان البشر، ومحمد شاكر، والمغربي الأصل الهولندي الجنسية طارق تيسودالي.

ويُعدّ هذا الفوز الثاني للفريق، بعد انتصاره في أولى مبارياته الودية على فريق «إس في لافنيتز» النمساوي بنتيجة 3-0.

