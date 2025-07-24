الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | النصر يُحقق الفوز الثاني في معسكر ألمانيا

0 نشر
محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | النصر يُحقق الفوز الثاني في معسكر ألمانيا 1/2
  • الامارات | النصر يُحقق الفوز الثاني في معسكر ألمانيا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يُحقق الفوز الثاني في معسكر ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر فوزه الثاني في معسكره الإعدادي في ألمانيا، بعدما تفوق في ثالثة مبارياته الودية على فريق هانكوفين هيلينغ الألماني بنتيجة 3-0.

وسجل أهداف النصر جوناتاس وزيد أسامة وجونينهو، ليؤكد الفريق جاهزيته المتصاعدة قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج إعداد شامل يخوضه النصر في أوروبا، حيث سبق للفريق أن خاض مباراتين وديتين، فاز في الأولى على شبفوج لاندسهوت بنتيجة 3-2، فيما انتهت الثانية بالتعادل 1-1 أمام «فا إف بي آيششتات».

يُذكر أن معسكر النصر الخارجي في ألمانيا يستمر حتى نهاية يوليو الجاري، على أن تعود البعثة إلى دبي، مطلع أغسطس المقبل، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements