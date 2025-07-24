الامارات | النصر يُحقق الفوز الثاني في معسكر ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر فوزه الثاني في معسكره الإعدادي في ألمانيا، بعدما تفوق في ثالثة مبارياته الودية على فريق هانكوفين هيلينغ الألماني بنتيجة 3-0.

وسجل أهداف النصر جوناتاس وزيد أسامة وجونينهو، ليؤكد الفريق جاهزيته المتصاعدة قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج إعداد شامل يخوضه النصر في أوروبا، حيث سبق للفريق أن خاض مباراتين وديتين، فاز في الأولى على شبفوج لاندسهوت بنتيجة 3-2، فيما انتهت الثانية بالتعادل 1-1 أمام «فا إف بي آيششتات».

يُذكر أن معسكر النصر الخارجي في ألمانيا يستمر حتى نهاية يوليو الجاري، على أن تعود البعثة إلى دبي، مطلع أغسطس المقبل، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد.