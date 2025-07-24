الامارات | 78 مشاركاً في النسخة الثانية من بطولة الشطرنج الخاطف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، أول من أمس، النسخة الثانية من بطولة الشطرنج الخاطف، بمشاركة 78 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية، وأكّد عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، أن تنظيم البطولة للعام الثاني على التوالي يُجسّد التزام المكتبة بتقديم برامج مبتكرة، تسهم في تنمية المهارات الحياتية، كما يعزز من مكانتها منصةً ديناميكيةً للتعلم التفاعلي والتحدي الذهني.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج، ناصر عبدالله بن عامر، إن البطولة، تُعدّ نقلة نوعية في دمج الرياضات الذهنية بالفضاءات الثقافية، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الشطرنج بين مختلف فئات المجتمع.