الامارات | الجزيرة يفاوض «بوكا جونيورز» لضم اللاعب مارتيغاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن نادي الجزيرة تقدّم بعرض رسمي لضم اللاعب، أوغستين مارتيغاني، من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، لافتة إلى أن النادي لا يمانع في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «تي واي سي» أن نادي الجزيرة قدّم عرضاً رسمياً لنادي بوكا جونيورز، لضم اللاعب أوغستين مارتيغاني.

وأضافت: «النادي الأرجنتيني لا يمانع في رحيل اللاعب إلى نادي الجزيرة، لكن بشرط البيع النهائي، حيث إن العرض تضمن استعارة اللاعب البالغ 25 عاماً، مع إضافة بند نية الشراء».

ويُعدّ أوغستين مارتيغاني لاعب خط وسط أرجنتينياً موهوباً، وهو من مواليد عام 2000 في مدينة روجاس، وبدأ مشواره في القمة مع نادي سان لورينزو، بعد أن انضم إلى صفوفه عام 2017 قادماً من ناديه المحلي، وأطلق عليه النقاد لقب صانع ألعاب مبدع، بفضل تمريراته بين الخطوط، وقدرته على التسديد من خارج المنطقة.

واستهل ظهوره الرسمي مع الفريق الأول في مايو 2019 خلال مباراة في كوبا أرجنتينا، وافتتح أول أهدافه في الدوري الأرجنتيني في أكتوبر 2021 بضربة يسارية جميلة بالفوز على كولون (2‑1)، وخلال موسم 2022 أظهر تطوراً لافتاً وسجل ثلاثة أهداف في نحو 18 ظهوراً، لكنه عانى استبعاده عن التشكيلة النهائية بسبب خلافات تكتيكية مع المدرب، وعلى الرغم من تلقيه عروضاً أوروبية وبرازيلية بلغت قيمتها نحو أربعة ملايين يورو، فإن إدارة النادي رفضتها، لأن القيمة لم تكن في المستوى المطلوب.

وفي أغسطس 2023 انتقل إلى الدوري الإيطالي بإعارة إلى ساليرنيتانا، مع خيار شراء بقيمة أربعة ملايين يورو، ولعب 18 مباراة في دوري الدرجة الأولى، وسجل هدفاً وحيداً في يناير 2024 ضد جنوى، لكن الفريق لم ينجح في تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ولم يتم تفعيل خيار الشراء الذي انتهى في يونيو 2024.

وعاد مارتيغاني بعد ذلك إلى الأرجنتين في يوليو 2024، ليوقّع عقداً رسمياً مع بوكا جونيورز مقابل نحو 2.4 مليون يورو، وشارك للمرة الأولى بعد يومين من التوقيع، ثم خاض ظهوره الأول في كوبا سود أميركانا في أغسطس ضد كروزيرو البرازيلي، ونهاية عامه الأول مع الفريق سجّل 11 مشاركة، دون تسجيل أهداف أو صناعات.

وعلى الرغم من الحماسة المحيطة بانتقاله إلى بوكا، فقد وجد مارتيغاني نفسه على هامش التشكيلة، خصوصاً تحت قيادة المدربين دييغو مارتينيز، وفيرناندو غاغو، ثم مع المدرب الحالي ماريانو هيرون الذي لم يستدعِه نهائياً في موسم 2025، ما أثار شائعات خروج أو إعارة محتملة، وسط اهتمام من أندية في البرازيل، مثل كروزيرو وأندية أخرى في الأرجنتين، بينما دفع العقد الطويل حتى ديسمبر 2028 إدارة بوكا إلى التفكير في استثمارات مالية قد تُفيد النادي في حال بيعه أو إعارته.

«فخر أبوظبي» يعلن ضم إبراهيم عادل

أعلن الجزيرة ضم الجناح المصري، إبراهيم عادل، قادماً من بيراميدز، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ونشر الجزيرة عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مقطع فيديو يتضمن لقطات للاعب خلال تسجيل أهداف والاحتفال بها، معلقاً عليه: «من القاهرة إلى أبوظبي.. الجزراوية الأعزاء، نُقدّم لكم نجم (فخر أبوظبي) الجديد إبراهيم عادل».

ويُعدّ عادل، البالغ 24 عاماً، من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث تألق في فريق الشباب مع نادي بيراميدز، ثم بدأ مشواره مع الفريق الأول منذ 2019، ويُعدّ من أسباب فوز الفريق التاريخي بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

