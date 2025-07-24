الامارات | الجوكر يتأهل لدور الـ 16 في بطولة العالم للسنوكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل لاعب منتخب الإمارات للسنوكر، محمد الجوكر، إلى دور الـ16 ضمن منافسات فئة الـ6 كرات في بطولة العالم للسنوكر، التي تستضيفها حالياً العاصمة البحرينية المنامة.

وجاء تأهل الجوكر بعد فوزه على القطري علي العبيدلي بنتيجة 4-3 في مباراة دور الـ32، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع فونغ كووك، لاعب منتخب هونغ كونغ. وفي بقية نتائج لاعبي المنتخب الوطني ضمن الفئة نفسها، خسر محمد شهاب أمام الهندي باراس جوبتا بنتيجة 0-4، كما خسر عيسى الهاشمي أمام الأفغاني صالح محمدي 2-4، فيما ودّع عبدالرحمن سيف الشامسي المنافسات بعد خسارته أمام الصيني بان يي مينغ 0-4.