الامارات | الإمارات تفوز بتنظيم بطولة العالم للقوة البدنية 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن فوز ملف الإمارات بتنظيم بطولة العالم للقوة البدنية، التي ستقام في شهر يونيو 2026.

وثمّن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن ذلك مهد للنقلة النوعية للرياضة الإماراتية، وثمّن جهود وزارة الرياضة في دعم التطور الرياضي في كل القطاعات، وأكد في بيان صحافي، صادر عن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أنه سيتم تكليف أعضاء الاتحاد بوضع خطة تنظيمية وفنية متكاملة لإخراج البطولة بشكل فني مميز يتناسب ومكانة البطولات العالمية.

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد، علي عبدالله بن حيدر: «نقدر الثقة العالية للاتحاد الدولي للقوة البدنية بمنح الإمارات شرف استضافة النسخة المقبلة للمونديال الذي يشارك فيه قرابة 1200 رياضي من مختلف دول العالم»، مشيراً إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها تنظيم مونديال القوة البدنية في الإمارات بعد نسخة عام 2019، التي أقيمت في مجمع حمدان بن محمد في دبي.

وكشف الأمين العام للاتحاد، محمد المري، أن «مجلس إدارة الاتحاد يتطلع لتنظيم البطولة في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، لما يتمتع به المجمع من مواصفات فنية عالية، تساعد على استيعاب العدد الكبير من الضيوف والمشاركين، ولدينا فريق عمل متمكن، بحيث تكون نسخة الفجيرة المقبلة هي الأبرز، وأن تتفوق على نسخة العام الجاري التي أقيمت في ألمانيا.