الامارات | الإمارات تحصد فضيتين في بطولة العالم المدرسية للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّقت دولة الإمارات إنجازاً مهماً في مشاركتها الأولى ببطولة العالم المدرسية للغولف، التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط، تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو الجاري، بمشاركة 16 دولة.

وحصد لاعب الإمارات، ألكسندر ديمتري، وزميلته، آسيا سليم، ميداليتين فضيتين في فئتي الناشئين تحت 15 وتحت 18 سنة، ما أسهم في حصول الدولة على المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، في إنجاز يعكس تطور رياضة الغولف المدرسية بالإمارات.

وشاركت الدولة في البطولة بوفد رسمي من اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس الاتحاد، وضم الوفد أربعة لاعبين ناشئين من فئتي تحت 15 وتحت 18 سنة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرة اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، مشيداً بالمستوى المتميز الذي قدمه لاعبو الإمارات خلال البطولة، ومؤكداً استمرار الوزارة والاتحاد في دعم الرياضة المدرسية باعتبارها أساساً في بناء جيل رياضي إماراتي قادر على المنافسة عالمياً.

وأوضح أن وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحادات المعنية، تعمل على توفير بيئة داعمة لتأهيل الرياضيين منذ المراحل المبكرة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالطاقات الوطنية، وصناعة أبطال يمثلون الدولة في المحافل القارية والدولية.