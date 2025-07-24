الامارات | البرتغالي كونسيساو ينتقل إلى يوفنتوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم الجناح البرتغالي الدولي، فرانسيسكو كونسيساو، رسمياً إلى يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2030، بعد أن أمضى في صفوف الأخير، الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي، كما أعلن النادي، أمس.

وقال نادي «السيدة العجوز»، في بيان: «يعلن يوفنتوس توصله إلى اتفاق مع بورتو، يقضي بالحصول على خدمات فرانسيسكو كونسيساو بشكل رسمي»، وكشف يوفنتوس، النادي الإيطالي الوحيد المدرج في البورصة، أنه دفع مبلغ 30.4 مليون يورو (نحو 35 مليون دولار) تسدد على أربع دفعات» إضافة إلى 1.6 مليون مكافآت ومحفزات.

وسجل كونسيساو، الموسم الماضي، سبعة أهداف في 40 مباراة.