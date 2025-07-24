الامارات | «الشطرنج» يعتمد «المرشح المستقل» لرئاسة الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج اعتماد «المرشح المستقل» لمنصب رئيس الاتحاد من خارج عضوية الجمعية العمومية في الدورة المقبلة، وتعديل النظام الأساسي، بما يتوافق مع قانون الرياضة، و«دليل الحوكمة 2».

وأوضح الاتحاد، في بيان، أمس، موافقة الجمعية العمومية غير العادية، أخيراً، على اقتراحات عدة من مجلس الإدارة، أبرزها تغيير نظام الانتخابات من الفردي إلى القوائم، بما يسمح للرئيس باختيار كفاءات متنوعة الاختصاصات لعضوية مجلس الإدارة، للمرة الأولى في تاريخ اتحاد الشطرنج، لضمان تكامل الأدوار بين الأعضاء.