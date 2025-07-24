الامارات | «الجودو» يستهل مشاركته في «أولان باتور» بـ «الوزن الخفيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجرى، اليوم، قرعة منافسات بطولة أولان باتور «غراند سلام» 2025 للجودو، التي ينظمها الاتحاد المنغولي بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو الجاري، ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بمنافسات «الوزن الخفيف»، غداً، وتضم قائمة المنتخب خمسة لاعبين، هم: سيميو كونستا «وزن تحت 60 كغم»، وناجي يزبيك، وكريم عبداللطيف «وزن تحت 73 كغم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كغم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كغم».

وتعتمد قرعة البطولة على التصنيف الدولي للمشاركين لعام 2024، ومستوياتهم لتحديد الأوزان في فئتي الرجال والسيدات، بعد أن تقدم للمشاركة قبل سحب القرعة، 243 لاعباً ولاعبة من 28 دولة.

وأكد رئيس الاتحاد، محمد بن ثعلوب الدرعي، أن المشاركة في البطولة تمثل بداية الإعداد الحقيقي لبطولة أبوظبي «غراند سلام»، والمقررة خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل على صالة «مبادلة أرينا»، في أبوظبي، مع توقعات بمشاركة نحو 100 دولة، بعد انطلاق عمليات التسجيل في موقع الاتحاد الدولي.