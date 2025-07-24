شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتفق على مواجهة المقاولون العرب وفيوتشر استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى وادى دجلة على مواجهتين جديدتين استعدادا لانطلاق بطولة الدورى الممتاز المقرر له 8 أغسطس المقبل، أمام المقاولون العرب ومودرن سبورت.

ويلتقى فريق وادى دجلة مع فريق المقاولون العرب 31 يوليو الجارى، ثم يواجه فريق مودرن سبورت 1 أغسطس المقبل.

ويواجه فريق وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ، فريق كهرباء الإسماعيلية اليوم الخميس، فى مباراة ودية فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه 8 أغسطس المقبل.

ولعب وادى دجلة 3 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، الأولى مع حرس الحدود، والثانية مع غزل المحلة التى انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة، والثالثة مع بتروجت وخسرها 3 / 2، والرابعة أمام إنبى والخسارة بهدفين نظيفين.

ويواجه فريق وادى دجلة وديا مع كهرباء الإسماعيلية اليوم الخميس، ثم يواجه الزمالك يوم الجمعة، ثم يواجه المقاولون العرب 31 يوليو ثم مودرن سبورت 1 أغسطس لتصبح مبارياته الودية التى يستعد بها 8 مباريات.

ودخل وادى دجلة معسكرا مغلقا بقيادة محمد الشيخ، لفرض المزيد من التركيز على اللاعبين، ورفع الياقة البدنية لهم من أجل أن يكونوا على قدر كبير من الانسجام مع الصفقات الجديدة.

ونجح مسئولو وادى دجلة فى التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان،وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد، وعمرو حسام قادما من زد، وأخيرا أحمد فاروق من ديروط.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.