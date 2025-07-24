شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ودجلة الودية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

مباراة ودية جديدة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال المعسكر المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد و المقرر له الشهر المقبل.

موعد مباراة الزمالك ودجلة

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك في الودية المقبلة مع وادى دجلة، والمقرر لها غد الجمعة ، في ثالث الوديات التي يخوها الفريق بعد أن التقى مع كل من رع والشمس.

وديات الزمالك فى معسكر دجلة

وخاض الزمالك خلال المعسكر عدة وديات أمام كل من رع والشمس حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

وواصل الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث عاد اللاعبون إلى المعسكر مساء أمس الاثنين بعد الراحة التى حصل عليها الفريق من يانيك فيريرا المدير الفني، والذى منح اللاعبين راحة 24 ساعة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات أمس الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

وخاض الفريق الفترة الأولى في العاشرة والنصف صباحاً على ملعب نادي النادي، بينما أقيمت الفترة الثانية في السادسة والنصف مساءً على نفس الملعب.

يأتي قرار المدير الفني بخوض التدريب على فترتين لزيادة الجرعات التدريبية الفنية المخصصة للاعبين وفقاً للبرنامج الموضوع لإعداد الفريق.