تقديمها 30 دقيقة.. تعرف على موعد مباراة الأهلى والبنزرتى التونسى

القاهرة - سامية سيد - استقر منظمو معسكر فريق الأهلى بتونس على تقديم موعد المباراة الودية الثانية بين الفريق الأحمر والبنزرتى التونسى 30 دقيقة فقط.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والبنزرتى التونسى غدا الجمعة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء بدلا من الساعة الثامنة مساء فى مدينة طبرقة الساحلية بتونس، والذى يأتى ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2025-2026 تحت قيادة المدرب الإسبانى خوسيه ريبيرو.

وكان فريق الأهلى حقق الفوز على نظيره الملعب التونسى 4-1 فى المباراة الودية التى جمعتهما الإثنين الماضى، وأحرز الأهداف كل من محمد شريف هدفين، والمغربى أشرف بن شرقى ومحمد عبد الله.

قائمة الأهلى

‎وتضم بعثة الأهلى فى تونس، 27 لاعباً هم: محمد الشناوى - مصطفى شوبير - محمد سيحا - ياسين مرعى - ياسر إبراهيم - محمد هانى - أشرف دارى - محمد شكرى - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين -أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد على بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات -احمد نبيل كوكا_ محمد عبد الله -أشرف بن شرقى - محمد شريف - نيتيس جراديشار وحمزة عبد الكريم.