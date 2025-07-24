شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد: الانضباط سر النجاح والزمالك جاهز لتحديات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الالتزام والانضباط هما الأساس الحقيقي لأي نجاح داخل الفريق، مشيرًا إلى أن التعامل الصحيح مع مختلف المواقف، سواء داخل أو خارج الملعب، يصنع الفارق خلال الموسم الطويل.

وأوضح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك، أن أجواء المعسكر المقام بالعاصمة الإدارية تسير بشكل إيجابي للغاية، مشيدًا بمستوى الالتزام الكبير من لاعبي الفريق.

وقال: "اللاعبون يظهرون حرصًا واضحًا على تنفيذ التعليمات، وهو ما يمنحنا الثقة في المرحلة التحضيرية الحالية."

وأضاف: "نمتلك مجموعة قوية من اللاعبين تجمع بين الخبرات والعناصر الجديدة، والجميع لديه الرغبة والطموح لتحقيق النجاح".

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الزمالك للموسم الجديد، متعهدًا لجماهير النادي بأن الفريق سيظهر بشكل يليق باسم الزمالك ويُلبي طموحاتهم.