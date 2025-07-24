شكرا لقرائتكم خبر عن بسم الله نخوض دروبا جديدة.. أول تعليق من عمرو السولية بعد انتقاله لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم عمرو السولية، المنضم حديثا إلى صفوف نادي سيراميكا رسميا بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي، مؤكدا أنها خطوة جديدة في مشواره الكروي.

وقال السولية عبر حسابه على إنستجرام: "بسم الله نخوض دروبًا جديدة آملين من الله أن لا نتعثر، اللهم دروبًا تليق بعطائنا، ووصولاً يليق بجهدنا ورضًا بما قسمت لنا، وأن تنتهي خطواتنا بنهاياتٍ تُرضينا بإذن الله".

وأعلن نادى سيراميكا، اليوم الأربعاء، التعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع المارد الأحمر، لتدعيم خط وسطه في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادى سيراميكا على فيس بوك: "الرابونا في حضرة الفرسان.. رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد المايسترو عمرو السولية".