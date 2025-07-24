شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لليد يحدد رسميا موعد بطولة العالم للأندية فى مصر ويعلن الفرق المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي برئاسة دكتور حسن مصطفى يؤكد خلاله إقامة بطولة العالم للأندية في مصر، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الأندية العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة من البطولة مشاركة ناديي الأهلي والزمالك ممثلَي مصر، الزمالك بصفته المنظم، والأهلي بطل أفريقيا، كما تم اختيار فريق برشلونة الإسباني "بالوايلد كارد"، ويشارك أيضا فيسبرم المجري بطل النسخة الأخيرة، وماجدبيرج الالماني بطل أوروبا، بالإضافة لبطل أستراليا وبطل البرازيل ونادي الشارقة بطل آسيا وبطل أمريكا الشمالية.

ويستعد الاتحاد المصري لمواصلة الترتيبات لاستضافة الحدث العالمي، بالتنسيق مع المتحدة للرياضة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، لضمان تنظيم نسخة متميزة تعكس مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

وتستعد مصر لتنظيم بطولة العالم للناشئين خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

ويخوض منتخب ناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفني طارق محروس، وديتين في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، في إطار الاستعدادات لبطولة العالم ، المقرر أن تستضيفها مصر ومن المقرر أن يخوض منتخب ناشئي اليد ودية مع تونس يوم 28 يوليو الجاري قبل مواجهة السعودية يوم 30 من نفس الشهر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.