حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 – 7 – 2025

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 – 7 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يستأنف تدريباته في معسكر تونس.. والشحات وبيكهام ينتظمان.

الأهلي يستأنف تدريباته في معسكر تونس.. والشحات وبيكهام ينتظمان

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الأربعاء بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

محمد عواد يغيب عن مران الزمالك بسبب آلام الظهر

حصل محمد عواد حارس مرمى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الإعداد للموسم الجديد.

الأهلي يطالب رضا سليم بحسم مصيره من العروض قبل غلق الميركاتو الصيفي

طالب مسئولو النادي الأهلي المغربي رضا سليم جناح الفريق من حسم موقفه بشأن حسم موقفه من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد معه في الموسم الجديد.

صلاح مصدق يؤدي تدريبات تأهيلية والزمالك يواصل الاستعداد لودية وادي دجلة

أدى صلاح مصدق مدافع الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران المسائي اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية استعداداً للموسم الجديد.

زد يوجه الشكر إلى مصطفى العش بعد تحويل إعارته إلى بيع نهائي للأهلي.. صورة

حرصت الصفحة الرسمية لنادي زد على توجيه الشكر إلى مصطفى العش لاعب الفريق عقب تحويل إعارته إلى بيع نهائي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أبو ريدة يتابع معسكر وتدريبات الحكام على تقنية الـ VAR

حرص هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، على حضور معسكر تدريب حكام رخص تقنية الفيديو (VAR) ، المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الـVAR المعتمد من الاتحاد الدولي.

29 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمعسكر برج العرب بالإسكندرية

أعلن النادي الإسماعيلى عن قائمة الفريق التي تدخل معسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026 الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.