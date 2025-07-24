شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجديد تعاقد داليا المرشدى فى صفوف الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقد داليا المرشدي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

وشهدت جلسة التجديد حضور نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث تم الاتفاق على كافة بنود التعاقد لمدة موسمين.

يأتي تجديد عقد المرشدي في إطار سعي مجلس الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وتعزيزه بعناصر الخبرة، استعدادًا للمنافسة على بطولات الموسم الجديد.

وينهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات ضم ماتيا ماجدتش محترفة جديدة من كرواتيا لتدعيم صفوف فريق سيدات الكرة الطائرة فى الموسم الجديد لتعويض رحيل المحترفة ميلكا لوبيكسا.

وتجيد ماتيا ماجدتش اللعب في المركز رقم 4 وهو مركزها الأساسي، وكذلك تمتلك مرونة اللعب في المركز 2، وتتميز بإمكانيات بدنية وفنية قوية .

واستقر أحمد فتحى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على دخول الفريق معسكر مغلق عقب عودة اللاعبات الدوليات من بطولة العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل بتايلاند استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لموسم قوى خاصة أن الفريق تأهل إلى للمرة الثانية لبطولة العالم للأندية بالفوز فى الموسم المنقضى ببطولة أفريقيا على حساب الأهلى.