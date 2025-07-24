شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الزمالك يسير فى الطريق الصحيح.. وسنقاتل لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه التام عن سير العمل داخل الفريق خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الأداء يشهد تطورًا تدريجيًا يعكس تحسنًا واضحًا على المستويين الفردي والجماعي.

وقال فيريرا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وهناك تحسن مستمر في الأداء ولمست فارقًا كبيرًا في المستوى بين المباراة الأخيرة والأولى، وهذا دليل واضح على أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "أشكر الجميع على الدعم والمساندة ونحن نمتلك هوية واضحة وطريقة لعب ثابتة، وكل لاعب جديد مطالب بالاندماج السريع في المنظومة وهذا جزء أساسي من العمل الجماعي والتوازن الذي نحرص على الحفاظ عليه."

وأكد المدير الفني أن نادي الزمالك يمر حاليًا بمرحلة انتقالية شاملة تشمل كافة الجوانب داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن الجميع داخل المنظومة يسير بروح واحدة وطموح مشترك نحو تحقيق النجاح.

وأوضح فيريرا: "الأجواء داخل النادي تمنحني الكثير من التفاؤل، لقد شعرت منذ اليوم الأول بصدق انتماء كل من يعمل هنا، الجميع يحب الزمالك بصدق، ويريد له التقدم والنجاح".

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته برسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، قائلاً: "نحن ملتزمون تمامًا بإسعاد الجماهير ونعلم حجم التحدي والمسؤولية، وسنقاتل بكل ما نملك لتحقيق تطلعاتهم، وإن شاء الله نسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا".