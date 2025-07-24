شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخسر أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف فى ثانى ودياته بمعسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق النجم الساحلي التونسي على ضيفه فريق المصري البورسعيدى بهدفين لهدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على الملعب الأوليمبي بمدينة سوسة، وأدارها طاقم تحكيم تونسي مكون من محرز المالكي، وائل الحناشي، مروان حمودة والحكم الرابع وليد الهيذلي.

بدأت المباراة بالوقوف دقيقة حدادا على روح فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري ورئيس لجنة التخطيط بالنادي، والذي وافته المنية قبل نحو أسبوع.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث أحرز الغيني محمد كانتي هدف السابق لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة بعد خطأ من الحارس عصام ثروت، فيما تعادل للمصري لاعبه الجزائري منذر طمين في الدقيقة الرابعة عشر من انفراد بالمرمى بعد تمريرة طولية من حسن علي، ويعود وليد القروي لاعب النجم ليحرز الهدف الثاني لأبناء سوسة في الدقيقة الأربعين بعد متابعته لركنية زميله فادي بن شوق، وشهد هذا الشوط بذل لاعبي المصري لمجهود كبير رغم ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ، ولولا التسرع وسوء الحظ لخرج المصري متعادلًا على الأقل خلال هذا الشوط الذي شهد إهدار العديد من الفرص للاعبي المصري وعلى رأسهم كريم بامبو وعبد الرحيم دغموم.

وفي الشوط الثاني دفع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري بتشكيل جديد سيطر من خلاله على مجريات الشوط بالكامل والذي شهد إهدار أبناء بورسعيد للعديد من الفرص ، حيث تصدى القائم الأيمن لتسديدة حسين فيصل في الدقيقة الثانية والعشرين والتي شهدت كذلك تغاضي حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للمصري بعد عرقلة مصطفى أبو الخير، كما نجح زياد بو غطاس قلب دفاع النجم الساحلي في التصدي لكرة ميدو جابر التي تخطت الحارس في الدقيقة السابعة والعشرين، كما تصدت عارضة مرمى النجم لرأسية صلاح محسن الذي شكل خطورة كبيرة بعد نزوله ، ليمر الوقت المتبقي دون جديد وتنتهي المباراة بفوز النجم بهدفين لهدف واحد.

تشكيل المصري خلال الشوط الأول:

عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي، فيما لعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو.

تشكيل المصري خلال الشوط الثاني:

محمد شحاتة لحراسة المرمى، أحمد عيد، أحمد منصور، محمد هاشم، خالد صبحي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي ، فيما لعب الثلاثي أحمد القرموطي، عمر الساعي، حسين فيصل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد ميدو جابر وشهد هذا الشوط الدفع بالثلاثي صلاح محسن وزياد فرج والناشئ حسام حسن بدلا من أحمد القرموطي ومحمد هاشم وعمر الساعي.