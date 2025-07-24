شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحجز الجناح الأيمن بتشكيل الأهلي الأساسي في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي من قيادة مركز الجناح الأيمن لفريقه في الموسم الجديد، باعتباره اللاعب رقم 1 في حسابات الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر.

وشارك زيزو بديلا في مباراة الملعب التونسي الماضية في أولى تجاربه خلال معسكره المغلق في مدينة طبرقة التونسية، ويخوض ودية ثانية أمام البنزرتي يوم الجمعة القادم قد تشهد تواجد اللاعب في التشكيل الأساسي، مع رغبة المدرب في الاعتماد على المجموعة الأساسية في المشاركة من بداية اللقاء.

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكر مغلق في تونس استعداداً للموسم الجديد وتحضيرا لخوض مباراتين وديتين أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين يومي 21 و25 الشهر الجاري ثم تعود بعثة المارد الأحمر إلى القاهرة يوم 26.

قائمة الأهلى

وتضم بعثة الأهلي في تونس، 27 لاعباً هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين -أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -احمد نبيل كوكا_ محمد عبد الله -أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار وحمزة عبد الكريم.



فيما يشهد المعسكر غياب بعض لاعبي الفريق لأسباب مختلفة ، حيث يغيب كلاً من : وسام أبو علي بناءً على قرار محمد يوسف المدير الرياضي بالتشاور مع ريبيرو المدير الفني بسبب عدم إلتزام اللاعب الفترة الماضية وغيابه عن القياسات البدنية التي خضع لها جميع اللاعبين مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد ، كما يغيب إمام عاشور بسبب جراحة الكتف ويغيب أيضاً مروان عطية بسبب إجراء جراحة "الفتاق" مؤخراً بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد إنتهاء الإعارة لنادي قطر القطري وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل لأسباب فنية وسيرحل خلال أيام لأياً من الأندية الخارجية أو المحلية التي تتفاوض معه ، كما يغيب كريم نيدفيد الذي اقترب من الإنتقال إلى سيراميكا بجانب الحارس الشاب مصطفى مخلوف ومعهم بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.